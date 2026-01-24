Como senza vertigini: è quinto, sorpasso sulla Juventus. La classifica aggiornata
Abbuffata di gol del Como contro il Torino: dopo il 5-0 a domicilio dell'andata, la squadra di Fabregas ne fa addirittura 6 (a 0) ai granata al Sinigaglia. Con questo risultato Nico Paz e compagni si portano addirittura al quinto posto in classifica, scavalcando la Juventus, che domani affronterà il Napoli a Torino. Vediamo di seguito la classifica aggiornata.
La classifica aggiornata della Serie A
1. Inter 52 (22 partite giocate)
2. Milan 46 (21)
3. Napoli 43 (21)
4. Roma 42 (21)
6. Como 40 (22)
7. Juventus 39 (21)
8. Atalanta 32 (21)
9. Bologna 30 (21)
10. Lazio 28 (21)
11. Udinese 26 (21)
12. Sassuolo 23 (21)
13. Cremonese 23 (21)
14. Parma 23 (21)
15. Torino 23 (22)
16. Cagliari 22 (21)
17. Genoa 20 (21)
18. Fiorentina 17 (21)
19. Lecce 17 (21)
20. Verona 14 (21)
Pisa 14 (22)