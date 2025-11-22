Wilshere: "Dowman ha la stessa aura di Fabregas: dimostra già qualità da leader"

Jack Wilshere, ex centrocampista dell’Arsenal (2008-2018) e oggi allenatore del Luton, non ha risparmiato elogi per il giovane prodigio Max Dowman, 15 anni, che ha avuto modo di seguire all’Academy del club quando ne era allenatore. "A quell’età lui è già più forte di me", ha ammesso Wilshere in un’intervista al Mirror, colpito dal talento e dalla maturità del centrocampista offensivo.

L’ex giocatore lo ha poi paragonato a Cesc Fabregas: "Cesc mi guidava allora, era un esempio dentro e fuori dal campo. Max ha la stessa aura: osserva, impara e mostra già qualità da leader". Wilshere ha poi aggiunto: "La cosa più importante è che Max è un ragazzo eccezionale. Ha una famiglia meravigliosa: sua madre è straordinaria e suo padre farebbe qualsiasi cosa per lui e vuole il meglio per il figlio".

Il tecnico ha raccontato anche un aneddoto emblematico: "Non voglio dire 'diventerà questo o quello', ma ricordo ogni sfida che ha affrontato. A 13 anni l’ho fatto giocare con gli U18 contro il Southampton, una squadra giovanile molto forte. Stavamo vincendo 2-0 e ho detto al mio assistente: 'Facciamo entrare Max'. Mi sono messo accanto a lui e già era più grande di me! Gli ho detto: 'Max, stai giocando contro ragazzi cinque anni più grandi, non ti preoccupare, ma non lanciarti nei duelli, limita il gioco al passaggio del pallone'. Appena entrato, ha dribblato tre giocatori, crossato e abbiamo segnato. Non avevo mai visto nulla di simile".