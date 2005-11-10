Nella Serie A 1958/59 Antonio Angelillo, angelo dalla faccia sporca, era il centravanti dell'Inter e trascinava i nerazzurri a suon di gol. Al termine di quel campionato ne realizzò 33 in 33 gare, 20 dei quali nelle prime 12 giornate di Serie A. Un record semplicemente inarrivabile anche per un campionato come quello in corso in cui si segna a un ritmo forsennato. Già, perché la nostra Serie A racconta in queste settimane di un campionato che con più minuti di gioco effettivo e meno falli fischiati sta producendo molti più gol. Il capocannoniere del campionato Donyell Malen è già a quota dodici reti di cui quattro sabato sul campo del Parma. Ieri Gustavo Varela ha risposto con una doppietta che ha steso la Fiorentina, alla sua prima stagione in Serie A il bomber portoghese ha raggiunto la doppia cifra ancor prima della fine di novembre. Sono numeri incredibili, ma che non li trascinano comunque nella top ten dei giocatori che hanno segnato di più in Serie A nelle prime dodici giornate di campionato.

Borel dopo Angelillo

Dopo Angelillo c'è Felice Borel, anche lui attaccante figlio di un altro calcio. E poi a quota 15 insieme a Pedro Manfredini ed Enrique Guaita ecco Luca Toni che nella stagione 2005/06 chiuse il campionato al centro dell'attacco della Fiorentina con 31 reti: 15 nelle prime dodici giornate. Malen con 12 gol raggiunge il Lautaro Martinez di tre anni fa, ma anche van Basten, Sheva e Vieri. Varela a undici eguaglia invece la miglior partenza in Serie A di Cristiano Ronaldo. Di seguito il dato.

Chi ha realizzato più gol in Serie A nelle prime 12 giornate

20 gol - Antonio Angelillo (58/59)

17 gol - Felice Borel (33/34)

15 gol - Luca Toni (2005/06), Pedro Manfredini (60/61), Enrique Guaita (34/35), Giuseppe Meazza (33/34)

14 gol - Ciro Immobile (17/18), Ciro Immobile (19/20)

13 gol - Gabriel Batistuta (94/95), Pasquale Vivolo (52/53), Silvio Piola (42/43).

12 gol - Donyell Malen (2026/27), Lautaro Martinez (2023/24), Andriy Shevchenko (2003/04), Christian Vieri (2002/03), Gabriel Batistuta (98/99), Marco van Basten (92/93), Giuseppe Signori (92/93), Ezio Pascutti (62/63), Miguel Montuori (58/59), José Altafini (58/59), Faas Wilkes (50/51), Gunnar Nordahl (50/51), Adriano Bassetto (49/50), Bruno Quaresima (47/48), Giuseppe Meazza (35/36).

11 gol - Gustavo Varela (2026/27), Mateo Retegui (2024/25), Cristiano Ronaldo (2020/21), Paulo Dybala (2017/18), Mauro Icardi (2017/18), Giuseppe Rossi (2013/14), Andriy Shevchenko (2000/01), Gabriel Batistuta (97/98), Paolo Rossi (77/78), Roberto Boninsegna (73/74), Giuseppe Savoldi (70/71), Luís Vinício (57/58), Kurt Hamrin (57/58), Luís Vinício (55/56), Renzo Burini (51/52), Ettore Puricelli (40/41), Aldo Boffi (39/40), Guglielmo Trevisan (37/38), Mario Romani (32/33)