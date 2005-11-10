Nel giro di una sera Ardian Ismajli fa il pieno di sfortuna, visto che gli esami medici hanno confermato i timori emersi subito dopo la sconfitta di sabato a Napoli. Il difensore albanese ha riportato una distrazione di basso grado agli adduttori della coscia sinistra e anche la frattura della mano destra, che con tutta probabilità verrà operata, con uno stop potenziale di 25 giorni.

Non sarà semplice sostituire l'albanese, sempre schierato da Abate

Praticamente il danno e la beffa per il giocatore e per lo stesso Toro, considerando come il doppio infortunio abbia agevolato il Napoli nell’azione che ha portato al gol della vittoria di McTominay (la difesa granata si stava sistemando dopo la sua uscita) e ora costringa Abate a trovare nuove soluzioni per sostituire Ismajli. Non sarà semplice, considerando come il 30enne centrale sia sempre stato utilizzato dal tecnico granata dopo averlo poco considerato nel ritiro estivo e nelle prime partite ufficiali, fa sapere oggi La Stampa.