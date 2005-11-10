Ad aprile 2025 Ivan Juric lasciò la guida del Southampton con l'etichetta di peggior allenatore di sempre della Premier League. Il manager croato che era sbarcato in Inghilterra il 21 dicembre del'anno precedente, pochi giorni dopo la fine della sua avventura della Roma, non riuscì minimamente ad avere un impatto sulla stagione dei saints che nelle 16 partite sotto la sua guida conquistarono solo sette punti. Due vittorie, un pareggio e poi tredici sconfitte. Numeri incredibilmente negativi, il tabloid The Sun bollò la sua avventura come "La peggiore di un manager che abbia mai allenato in Inghilterra per più di dieci partite".

Robinson protagonista nel Monza

Ma perché tirarla fuori adesso? Perché Ivan Juric che oggi è al Monza in quella stagione ebbe modo di conoscere anche un giovanissimo Jay Robinson, classe 2007 che quest'anno ha portato con sé al Monza. Ieri il 21enne inglese ha realizzato il suo terzo gol con la maglia biancorossa, s'è confermato spalla ideale dell'attuale vice-capocannoniere della Serie A: "Sono molto felice, stiamo giocando molto bene. Siamo molto felici per Varela che sta segnando tanto", ha dichiarato l'attaccante londinese al termine del match.

E' di proprietà del Southampton

In estate Robinson s'è trasferito dal Southampton al Monza con la formula del prestito secco e questo vuol dire che la prossima estate i saints - forti di altri due anni di contratto col calciatore - potranno ascoltare tutte le offerte che arriveranno per il loro tesserato. Proposte che non mancheranno, ieri sugli spalti del Brianteo tanti osservatori tra cui i dirigenti dell'Inter che lo seguono con interesse. La valutazione? Non siamo ai livelli di Varela, ma sta crescendo partita dopo partita.