Pisa, Primasso: "Ho faticato per essere qui. Vivo ogni gara come un duello con l'attaccante"

“Ero partito sapendo che sarei stato valutato in ritiro e già da allora ho cercato di allenarmi al massimo. Dopo l’amichevole contro il Bologna è stato deciso di non mandarmi in prestito e farmi giocare le mie chance al Pisa”. Il difensore Andrea Primasso intervistato da La Nazione ha parlato così della sua estate e della permanenza nel club toscano dopo il rientro dal prestito in Serie C: “Mi sono sempre allenato al massimo, ho fatto tanta fatica per guadagnarmi questo e più che un cane che non molla l’osso devo essere un cane che morde le caviglie agli avversari”.

Sulle proprie caratteristiche tecniche

Il classe 2005 si sofferma poi sulle sue caratteristiche di marcatore puro: “Penso che per un difensore l’aspetto principale sia difendere. Con la direzione che sta prendendo il mondo del calcio questa caratteristica si sta perdendo. Ogni partita, per me, deve essere un duello contro l’attaccante avversario”.

Sul rapporto con Bianco e Comolli

Infine il centrale parla del rapporto con il neo tecnico Paolo Bianco: “È una persona eccezionale, un bravissimo allenatore che mi ha tenuto sempre sul pezzo anche quando non giocavo spiegandomi che la mia occasione sarebbe arrivata. Ma quando c’era bisogno mi ha anche tirato le orecchie. - conclude Primasso – Comolli? La prima volta che è venuto a San Piero a Grado il presidente ci ha fatto un discorso nel quale ci ha spiegato i suoi pensieri, le sue idee. È molto presente, viene ogni partita sia in casa che in trasferta. Non ci fa mancare l’appoggio”.