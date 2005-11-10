Conceicao sul figlio Chico: "Spalletti ha ragione, ma anche lui va capito. Narrativa sbagliata"

"Partiamo da un principio chiaro: l'allenatore ha sempre ragione. Se Spalletti ha pensato che fosse meglio fare quella sostituzione, avrà avuto i suoi motivi. Però va anche capita la frustrazione di un calciatore che voleva dare di più". Così ha parlato Sergio Conceicao a La Gazzetta dello Sport del figlio Chico, protagonista di uno screzio con Spalletti in occasione di Celta Vigo-Juventus.

Il punto di vista espresso in precedenza non è da padre nei confronti di un figlio: "Il mio è un pensiero da allenatore. Nella mia squadra voglio sempre un giocatore che ha personalità e si arrabbia per una sostituzione, piuttosto di uno a cui non importa nulla. Sono episodi che si vedono spesso nel calcio: magari non bellissimi, ma non vanno nemmeno ingigantiti".

In chiusura: "Su Chico c'è una narrativa che non mi piace: è un'ala, mica un centravanti. Tutto il lavoro che fa sia a livello offensivo сhe difensivo per i compagni non viene valorizzato: crea superiorità, dribbla, apre spazi... Quando gioca bene o fa gol si dice sempre che può dare di più, mentre se non segna giù critiche. Ok il bastone, ma ogni tanto non farebbe male pure un po' di carota. Questo è il mio giudizio da tecnico e badate bene che l'ho anche allenato. Perché da padre, invece, mi arrabbio con lui ogni volta che tira e non fa gol (ride, ndr)".