Condò: "Titolo del derby 'scherzetto o cose serie?'. Moreira ha fatto vedere di cosa è capace"

Il Milan vince 3-1 il derby contro l'Inter e nello studio di Sky Sport si analizzano a caldo i temi lasciati in eredità dalla partita. Questa l'analisi fatta dal giornalista Paolo Condò: "Il titolo è 'scherzetto o cose serie?'. Perché anche nella scorsa stagione il Milan aveva vinto dei derby... Però stasera abbiamo visto un gran bel Milan e la sensazione è che il corso di Amorim possa continuare a crescere. E Moreira questa sera ha fatto vedere a tutti noi di cosa è capace, in una grande partita. Un grande protagonista a San Siro, abbiamo visto: di solito quando lo si è in un derby, lo si può essere anche nel resto della stagione".