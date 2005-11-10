"Lavora duro in silenzio. Lascia che sia il successo a fare rumore". Il messaggio di Kane
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Simone Lorini
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Oggi alle 10:42Serie A
autore Simone Lorini
27.10.2026 10:42Serie A
Harry Kane ha vissuto una nottata magica: nella sua Londra, il bomber inglese ha ricevuto il Pallone d'Oro per la sua meravigliosa stagione con la maglia del Bayern Monaco e dell'Inghilterra, una stagione da 73 gol complessivi. Numeri sbalorditivi che forse spesso sono passati sotto silenzio per il carattere schivo e mai fuori le righe del bomber inglese, uno a cui le luci della ribalta non piacciono e che ama lavorare in silenzio. Proprio su questo ha deciso di scrivere il centravanti di Leytonstone nelle ore successive al trionfo.
"Lavora duro in silenzio. Lascia che sia il successo a fare rumore", ha scritto Kane sui social.
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