Bayern Monaco, Danks: "Kane sarà regolarmente a disposizione domani col Magdeburgo"

L'allenatore in seconda del Bayern Monaco, Aaron Danks, ha confermato che Harry Kane sarà regolarmente a disposizione per la sfida di DFB-Pokal di mercoledì contro il Magdeburgo, all'indomani del trionfo nella notte del Pallone d'Oro. Danks, intervenuto in conferenza al posto del tecnico Vincent Kompany dopo il malore della scorsa settimana, ha espresso grande entusiasmo per il traguardo dell'attaccante: "Non l'ho ancora sentito, ma ho seguito la cerimonia ed è un risultato fantastico per lui. Nel pomeriggio rientrerà per allenarsi con i compagni e domani sarà pronto a scendere in campo".

Neuer e Musiala ancora ai box, resta fuori anche Kimmich

Fornendo un aggiornamento generale sulla rosa, il vice allenatore ha spiegato che Manuel Neuer e Jamal Musiala rimarranno ancora ai box per proseguire i rispettivi percorsi di recupero dai loro infortuni. Restano invece da valutare le condizioni di Kim Min-jae e Aleksandar Pavlović, assenti nella vittoria di domenica per 3-1 contro il Friburgo: "Per Neuer e Musiala è ancora presto. I medici li stanno valutando e vedremo chi riusciremo a recuperare, anche se Kim e Pavlović sono indubbiamente più vicini al rientro".

Assente sicuro per l'impegno di coppa sarà anche Joshua Kimmich, a cui è stato concesso un permesso societario dopo il lutto familiare che lo ha colpito prima del pareggio per 2-2 contro l'Arsenal. Danks ha concluso confermando la vicinanza del club al giocatore: "Sta trascorrendo questi giorni con la sua famiglia. Ci aspettiamo che possa rientrare in gruppo nel corso di questa settimana".