Conte: "Gli episodi ci hanno danneggiato. Potevano ammazzare chiunque, non il Napoli"

A fine gara, dopo il pari del suo Napoli contro il Verona, ai microfoni di DAZN si presenta mister Antonio Conte

"Per come si era messa partita potevamo anche perdere la partita - esordisce -. Nel primo tempo potevamo fare meglio, anche se gli episodi ci hanno danneggiato. Potevano ammazzare chiunque, ma siamo stati bravi a reagire, avendo la forza giusta per andare a pareggiarla. Dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo, perché sappiamo che è importante".

"Scontro dialettico con l'Inter su chi è favorito? A me non interessa chi è favorito - continua il tecnico -. Sappiamo che affronteremo una squadra forte, perciò andremo a Milano con forza, voglia e determinazione, sapendo che su queste partite ci sarà sempre un'attenzione mediatica sopra le righe".

Per poi concludere: "Ho semplicemente ricordato la storia dei top club. Io dico quello che penso, ma voi poi siete bravi a rigirare sempre la frittata. Questo mi succede solo qui in Italia, perché in Inghilterra non capitava mai. Forse recupereremo Neres, ma potremo contare anche su Mazzocchi, che sconta la squalifica".