Antonio Conte, nella lunga intervista rilasciata a Cronache di Spogliatoio, ha rivelato anche cosa gli piacerebbe fare prima di ritirarsi dal ruolo di allenatore tra qualche anno: “C'è un'altra cosa che mi piacerebbe fare prima di concludere la mia carriera da allenatore: andare in un posto dove sia già tutto apparecchiato. Sarebbe come salire su una macchina di Formula 1 partendo dalla pole position. Non mi è mai capitato in carriera, evidentemente questa è la mia storia. Sono sempre arrivato in situazioni complicate e ho avuto la fortuna, ma penso anche il merito, attraverso una metodologia e un metodo di lavoro, di riuscire a riportare le squadre alla vittoria. Spesso, si tratta proprio di riportarle alla loro storia, a una dimensione che magari avevano dimenticato.

È successo alla Juventus, che dopo 7 anni è tornata a vincere, all'Inter che non vinceva da 10, e al Chelsea che arrivava da un campionato disastroso, concluso al decimo posto, e l'anno successivo ha vinto la Premier League. Lo stesso è accaduto al Napoli: dopo un decimo posto, sono arrivato e ho riportato la squadra alla vittoria. Le pressioni? È inevitabile che, quando hai un curriculum di questo tipo, arrivi accompagnato da grandi aspettative. La gente e i media si aspettano che tu vinca. Mi ricordo ancora quando sono arrivato a Napoli. Ero andato lì anche per godermi un po' la situazione: una squadra reduce dal decimo posto, una città bellissima, il mare, il sole. L'obiettivo della stagione era raggiungere la Champions League. Pensavo quindi di avere la possibilità di godermi non soltanto il lavoro, ma anche la città in tutto e per tutto.

Ricordo che, appena ho firmato, i media hanno completamente cambiato il messaggio: «Conte al Napoli, anche se la squadra arriva da un decimo posto e non ha le coppe, può vincere il campionato». Non so a quanti altri allenatori sarebbe successa una cosa del genere. È sicuramente un riconoscimento che mi fa piacere. Ricordo un'intervista che feci a Gigi Buffon, il quale, quando arrivai a Napoli, mi diede un'ulteriore conferma di questa considerazione. Disse che il Napoli aveva fatto un grande acquisto, perché Antonio arriva sempre primo o secondo”.