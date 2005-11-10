“Io vado via dall'Inter perché facciamo una riunione, subito dopo aver vinto lo Scudetto, e mi viene detto che tutti i calciatori possono essere venduti". Ha parlato così Antonio Conte del suo addio ai nerazzurri, avvenuto all'improvviso in un giorno di maggio. "I patti erano quelli di buttare giù l'egemonia della Juventus e creare una struttura forte per diventare competitivi anche in Europa. Quanto ti impegni con un club, ti impegni con un tifoso”. Detto che l'egemonia della Juve è finita da sola, visto che non ha ancora vinto uno Scudetto da quel momento (e probabilmente anche quest'anno sarà particolarmente difficile), la realtà è un'altra.

Suning senza soldi

Nel corso di quella primavera l'Inter ha avuto una crisi di liquidità abbastanza importante, tanto che a tutti venivano chiesti dei sacrifici. Nessuno escluso, nemmeno i magazzinieri o i giardinieri, a chiunque è stato domandato se era possibile decurtare o ritardare lo stipendio. E poi? È arrivato il salvagente Oaktree, un prestito da 275 milioni di euro che è servito a ricapitalizzare e salvare un'Inter che rischiava anche di fallire. Ed è il motivo esatto per cui, al netto delle cessioni di Lukaku e Hakimi, Conte ha scelto di salutare l'Inter.

Legittimo e forse giustissimo, dal suo punto di vista. Il Covid ha dato la mazzata definitiva all'impero Suning, basti pensare a quelle che sono le ultime vicissitudini a livello finanziario della società che, da par suo, non ha mai ridato i soldi a Oaktree.