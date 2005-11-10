Dragusin chioccia dei giovani viola, Corduneanu: "Mi ha dato molti consigli, sogno il debutto"

Robert Corduneanu, difensore della Fiorentina Primavera, ha svelato i suoi sogni nel cassetto per questa stagione. Intervenuto ai canali ufficiali della Federcalcio rumena, il classe 2009 ha parlato così della qualificazione in Nazionale Under 17: "È stato un sogno che si è avverato, quando ho visto che ci eravamo qualificati: ero felicissimo. Il prossimo sogno sarebbe vincere i Mondiali e poi fare il mio debutto con la prima squadra della Fiorentina. Prima di tutto, è un orgoglio e un onore indossare la maglia della nazionale. Vogliamo rendere orgogliose le nostre famiglie e tutte le persone che ci seguono. Voglio dire ai tifosi che daremo tutto per la nazionale e che faremo tutto il possibile per andare più avanti possibile".

Tutte le parole di Corduneanu

Sui consigli ricevuti dal connazionale e compagno di squadra alla Fiorentina, Radu Dragusin, Corduneanu ha poi aggiunto: "Qualche giorno prima di arrivare al ritiro di Bucarest della Nazionale, mi ha dato molti consigli. Mi ha detto di avere coraggio, di fare ciò che so fare meglio, che tutto sarebbe andato bene e che aveva grande fiducia in noi".

Chi è il suo idolo? "Un giocatore che ammiro molto e a cui mi ispiro è Paolo Maldini. Penso che sia un calciatore straordinario, un vero difensore, e ho anche visto alcune sue partite".