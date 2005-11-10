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Fiorentina, Parisi scalpita per tornare: tra 10-15 giorni inizierà ad allenarsi con la Primavera

Giacomo Iacobellis
autore
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 20:15Serie A
13.11.2026 20:15Serie A
Fonti preferite
Dopo l'infortunio al crociato rimediato contro la Juventus, il terzino viola ha ripreso a lavorare sul campo e con il pallone.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Federico De Luca 2026

Il percorso di recupero è ancora lungo e richiederà pazienza, ma per Fabiano Parisi comincia finalmente a intravedersi un po' di luce. Il terzino della Fiorentina, che nella scorsa stagione Vanoli aveva adattato anche nel ruolo di esterno alto a destra, sta procedendo secondo programma e da tempo ha ripreso a lavorare sul campo, ritrovando anche confidenza con il pallone. Ieri ha partecipato, insieme ad alcuni compagni e alle calciatrici viola, all'evento organizzato dal fashion sponsor Peuterey alla Rinascente. La priorità, naturalmente, resta il completamento della riabilitazione, con l'obiettivo di tornare progressivamente a disposizione dell'allenatore.

Parisi si è rotto il crociato lo scorso maggio

Parisi si era infortunato al legamento crociato nella gara contro la Juventus, al termine della scorsa stagione, sottoponendosi all'intervento chirurgico il 18 maggio. Senza interrompere il lavoro durante la pausa estiva, è rimasto al Viola Park per portare avanti il programma di recupero. Il primo traguardo è arrivato intorno al 20 agosto, quando ha ripreso a correre sul terreno di gioco, mentre il 26 settembre è tornato a utilizzare il pallone. Anche gli ultimi controlli effettuati a Villa Stuart hanno dato riscontri positivi e in linea con le tempistiche previste. Adesso il suo percorso viene monitorato quotidianamente dallo staff medico della Fiorentina.

Tra 10-15 giorni inizierà ad allenarsi con la Primavera viola

Il prossimo passaggio - scrive FirenzeViola.it - potrebbe arrivare tra dieci-quindici giorni, quando il terzino dovrebbe iniziare a lavorare gradualmente con la Primavera. Un primo banco di prova per aumentare l'intensità degli allenamenti, ritrovare il ritmo partita e testare le risposte del ginocchio in una situazione agonistica. Nessuna intenzione di accelerare i tempi: il ritorno a pieno regime con la prima squadra resta auspicato per gennaio. Una strada già percorsa da altri giocatori viola reduci da infortuni importanti, da Castrovilli a Mandragora, passando per Dodo e Kouamé. Ora potrebbe essere il turno di Parisi, che Vanoli attende per completare le proprie soluzioni sulle corsie esterne.

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