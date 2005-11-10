Spezia, Repole si presenta: "Qui perché vogliamo costruire qualcosa di duraturo"

All'interno della nota diffusa dallo Spezia in merito alla acquisizione delle quote di maggioranza del club ligure da parte di Mike Repole sono presenti anche alcune dichiarazioni dello stesso manager italo-americano:

“Lo sport ha sempre avuto un ruolo fondamentale nella mia vita e ho sempre creduto nel suo potere di unire le persone e creare un senso di comunità. - "Cresciuto in una famiglia italo-americana nel Queens, sono stato circondato dallo stesso orgoglio, dalla stessa passione, dalla stessa lealtà e dallo stesso senso di comunità che vedo a La Spezia. Lo Spezia è un club con una storia e una tradizione incredibili e tifosi appassionati, ed è proprio questo che rende questa opportunità così speciale. Sono rimasto incredibilmente colpito dalla lealtà e dalla passione dei tifosi che sostengono questa squadra in ogni momento, sia nei momenti di gloria che in quelli di difficoltà, indipendentemente dalla serie in cui milita. Nutro un enorme rispetto per il popolo spezzino e per l’orgoglio che provano per la propria città. Sono onorato ed entusiasta di entrare a far parte di questa comunità.

Sono entusiasta di unire le forze con Tom e l’intera organizzazione dello Spezia per costruire qualcosa di significativo e duraturo. Ci avviciniamo a questa avventura con enorme rispetto per ciò che questo Club rappresenta, con un impegno per il suo futuro e con l’ambizione di aiutare la Spezia a raggiungere il suo pieno potenziale. Vogliamo costruire qualcosa di cui questa città e i suoi tifosi possano andare fieri per le generazioni a venire”.