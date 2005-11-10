Giuffredi: "Seba Esposito perfetto nel tridente con Hojlund e Vergara. Ma si trova benissimo al Sassuolo"

"Sebastiano Esposito e Vergara insieme con Hojlund? Si incastrerebbero benissimo, perché Sebastiano è un toro a livello fisico. Vergara ha grande forza nelle gambe. Hanno anche colpi tecnici, sono imprevedibili. Non sarebbe male". A Radio Napoli Centrale parla così Mario Giuffredi, agente dell'attaccante attualmente in forza al Sassuolo e reduce dalla vittoria con l'Italia contro la Francia ieri a San Siro: "Però non facciamo i direttori del Napoli né gli allenatori del Napoli".

"Seba Esposito sta bene al Sassuolo"

"Aiutare il Napoli portando Sebastiano Esposito? Io non mi sono mai sottratto ad aiutare il Napoli e mai lo farò. Al tempo stesso non sono io che vado a insistere per far prendere quel tipo di giocatore. Sebastiano si trova benissimo al Sassuolo, in questo momento non pensiamo neanche al mercato. Quello che succederà si vedrà", ha proseguito Giuffredi dopo aver commentato anche la prova in Italia-Francia di Pio e Sebastiano Esposito

I prossimi giocatori in rampa di lancio

"Qual è il prossimo che la mia scuderia ha in rampa di lancio? Te ne dico due. Quando dico le cose ci metto la faccia e vado anche controcorrente. Dico Favasuli e Marianucci. Per me Marianucci può arrivare in Nazionale, è un difensore di grandissimo livello. Ha qualcosa in più rispetto a tanti altri. Se migliora nell'attenzione, diventa di grande livello. Favasuli lo diamo per scontato, perché è partito bene", conclude Giuffredi.