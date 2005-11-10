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Esclusiva TMW

Gattuso, parla il capitano del "suo" Pisa: "Lazio prima? Preventivabile, è un risolutore"

Esclusiva TMW
Claudia Marrone
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Claudia Marrone
Oggi alle 14:04Serie A
13.11.2026 14:04Serie A
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Lisuzzo ha intrapreso adesso la carriera di allenatore, e racconta Gattuso su quella veste: portarono il Pisa in Serie B
FotoTUTTOmercatoWEB

Una Lazio che brilla, in un anno in cui non era facile aspettarselo, e men che meno era facile ipotizzare un primo posto in solitaria alla seconda sosta del campionato di Serie A. Meriti di Rino Gattuso? Sicuramente il suo modo di essere, oltre che quello di lavorare, ha inciso. TuttoMercatoWeb.com, è quindi andato alla scoperta del trainer, contattando Andrea Lisuzzo, che fu il capitano di quel Pisa che, con l'ex campionato del mondo, trovò la Serie B e gettò le basi societarie per il futuro che è ora presente.

"Non mi sorprende vedere la Lazio brillare - dice Lisuzzo -, Rino è sempre stato, dall'inizio della sia carriera sportiva, un tenace, che vuole raggiungere obiettivi e sa massimizzare al massimo il materiale che ha disposizione. È incappato in situazioni che altri avrebbero evitato, situazione difficili che sembrano adesso il suo marchio di fabbrica. La Lazio aveva il mercato bloccato, una sorta di lotta in corso tra tifosi e società con i primi che disertano tuttora lo stadio, vedo molte similitudini nel percorso fatto a suo tempo con il Pisa, e anzi, la Lazio a oggi è forse la realtà più simile a quella situazione lì, dove lui si prese responsabilità di prendere una squadra che veniva da campionati mediocri. È bravo, quando anche ha preso l'Italia sembrava il risolutore, e ci è riuscito al 90%, solo la gara con la Bosnia gli è stata poi fatale, ma nel complesso il suo percorso è positivo, e 'risolutore' è la parole che userei per definirlo. Subito dopo Pisa andò ad allenare la Primavera del Milan, fu una scelta per i più incomprensibile ma lungimirante ,perché poi fu esonerato Montella e prese le redini della prima squadra: nessuno avrebbe accettato, questo dice molto della sua caratura, e la scelta di accettare una situazione complessa come quella della Lazio racconta la sua personalità. Conosco bene anche Riccio, il vice, persona e professionista splendido. Andando avanti credo possano creare quella stabilità nel gruppo e nella società, affinché possa ambire a risultati importanti che a inizio anno non erano nemmeno ipotizzabili. Lui ci tiene sempre a dire che molte volte viene raffigurato come un giocatore non giochista, per così dire, e quando viene rapportato il lui giocatore con il lui allenatore impazzisce. E ha ragione, perché fa giocare bene la squadra, fa capire le sue competenze, studia e tiene molto al suo lavoro. Molto si stanno ricredendo sul Gattuso allenatore".

La Lazio di adesso può ambire a un posto in Champions?
"Per me sì, lo deve fare, e mantenere questo stato illuminato. Per la Serie A la rosa - non potendo fare il mercato che voleva - è forte, e non solo tecnicamente, può mantenere dunque questo standard. Ricordiamoci sempre una cosa, puoi essere forte ma no squadra, la Lazio invece lo è, e con Rino questo succede sempre. C'è poi da dire che i biancocelesti non disputano neppure le Coppe questo anno, e ciò semplifica la gestione del carico di lavoro. Non solo, per i posti in Champions vedo pronte Inter, Roma, Como, seppur con le difficoltà che i lariani stanno trovando nel gestire una stagione con maggiori carichi di lavoro che non si erano mai trovati a fare... e poi la Lazio. Milan e Juve le vedo sotto, e se i laziali li terranno la distanza conquistata fino a gennaio, non ci saranno altre squadra che potranno insidiarli per il posto nell'Europa dei big".

Si era prima accennato al Pisa. In dieci anni, sembra cambiato un mondo all'ombra della Torre Pendente.
"L'ambiente - in modo totale - in cui si lavora incide sempre, se riesce a creare prospettiva e serenità è tutto più semplice. Il Pisa ha una società solida, una presidenza che ha lungimiranza, e non può scendere sotto certe categorie: ora è ottavo con un tecnico che hs vinto il campionato l'anno prima, dal punto di vista strategico può dunque ambire a sperare di fare un campionato importante e vincerlo. Guardando poi nel lungo termine, la solidità societaria, di quelle che se ne vedono poche in Italia, la programmazione e gli investimenti possono permettere al Pisa di consolidarsi nel tempo".

A proposito di ambiente, dopo anni di depressione sportiva lo Spezia è definitivamente rinato?
"È una società che ha cambiato le linee guida, da un po' di tempo a questa parte son cambiati vertici e dirigenti. Ha avuto qualche inghippo economico che hanno forse un po' ridimensionato il progetto tecnico, ma è un club che ci ha abituati ad avere soprattutto buone intuizioni sugli allenatori. Italiano e Turati sono tecnici che obiettivamente, prima che andassero lì, erano quasi sconosciuti. La squadra è giovane, ha investito sulle persone, e ora è candidata per raggiungere il top, cosa che nessuno si aspettava. Merita di fare bene, ha strutture importanti, società solida e con l'avviamento al calcio moderno che ha fatto può ambire almeno, proprio come minimo, alla B. Ci saranno problematiche, fisiologiche, ma a gennaio se il mister chiederà qualcosa credo sarà accontentato, e da li sarà tutto più semplice".

Prima esperienza alla guida di una prima squadra anche per Lei. Che bilancio traccia dei mesi alla Nuova Ternana?
"È stata un’esperienza intensa e costruttiva. Quando mi ha chiamato Mammarella abbiamo trovato subito sintonia: c’erano stima reciproca e voglia di costruire insieme. Ho accettato sapendo che il progetto era affascinante ma con una fase di costruzione iniziale che partiva dalle ceneri di un fallimento, c’era molto lavoro da fare senza trovare alibi e senza darli ai giocatori. Al mio arrivo il gruppo era ancora da formare, con alcuni giovani provenienti dall’Orvietana, e abbiamo portato avanti contemporaneamente la costruzione della rosa e la preparazione, con la prima gara di Coppa dopo poche settimane. Questo ci ha richiesto continui adattamenti. È stata un’esperienza che mi ha fatto crescere tantissimo nella gestione e nella capacità di scegliere in una situazione in evoluzione".

Rammaricato per l'esonero?
"Ci sono esoneri ed esoneri Il mio è arrivato dopo 8 punti nelle ultime 4 partite, un po' insolito, ma non c’è né rammarico né critica per avere avuto poco tempo, perché io e lo staff abbiamo lavorato sodo e fatto tutto il possibile per il bene della Ternana e dei suoi tifosi, trovando una struttura adatta alle caratteristiche della squadra. Abbiamo sicuramente dato una base al progetto. Come ho detto prima, la fase iniziale era stata particolare, con il gruppo che prendeva forma mentre lavoravamo alla preparazione, ma mi prendo la responsabilità delle mie scelte e riconosco il lavoro fatto insieme allo staff e ai giocatori. In questo periodo sto riguardando allenamenti e partite per capire cosa ha funzionato e dove avrei potuto intervenire meglio. Questa esperienza mi ha dato maggiore consapevolezza ho più chiaro quanto contino la lettura delle situazioni, i rapporti con le persone e la capacità di adattare le proprie idee. È un patrimonio che voglio portare nel mio prossimo lavoro".

© Riproduzione riservata

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