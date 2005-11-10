Tare su Leao: "Mai arrivate offerte quando ero al Milan, le sue priorità erano musica e moda"

Igli Tare, ex direttore sportivo del Milan, ha concesso un'intervista a Sky Sport, parlando tra i vari argomenti anche del suo ex attaccante in rossonero Rafa Leao, oggi al Galatasaray. Di seguito le sue dichiarazioni.

Il giudizio dell'ex ds Tare su Leao

"Rafa lo conoscevo da fuori, quando ho avuto possibilità di conoscerlo da dentro di persona, ho capito che è un ragazzo straordinario, a cui ho voluto veramente bene. Però lui è quel giocatore da cui tutti ci aspettavamo qualcosa in più. Penso che per lui il calcio non fosse più una priorità. Penso più alla sua vita fuori dal calcio: la musica, la moda… Ma non ho mai messo in dubbio la sua appartenenza verso il Milan", ha esordito Tare.

Sul talento portoghese, il dirigente ex Milan e Lazio ha poi aggiunto: "Amava giocare per il Milan e soffriva quando non rendeva, ha avuto anche problemi fisici e ha sempre giocato col freno tirato. Ho cercato di avere con lui colloqui individuali, più che con altri, e ogni volta uscivo con una sensazione positiva. Percepivo che lui voleva ma a volte volere non basta".

Infine, una battuta sulla mancata cessione di Leao già nell'estate 2025: "Non è mai arrivata un’offerta concreta per lui. Sulle altre cessioni, non è solo il lavoro di Tare. Quando sono arrivato - anche alla Lazio - ero un po’ da solo ma cercavo di coinvolgere tutte le componenti che erano nella società per dargli quell’importanza che serve per il senso di appartenenza e responsabilità. Penso di aver fatto insieme a Furlani, Ibra e Moncada un lavoro molto buono. Abbiamo fatto numeri importanti con le cessioni, in un anno in cui mancava anche la Champions League. Grazie al lavoro fatto l’estate scorsa sono stati fatti degli investimenti quest’anno, con i soldi dell’epoca. Credo tanto nel lavoro di gruppo. L’ho detto anche prima della partita di Coppa Italia contro il Bari, ho chiesto di parlare per trasmettere l’importanza del lavoro delle figure che erano all’interno del club perché era giusto così. Poi dopo è umano… Loro venivano da un anno negativo, quando arrivano due figure ingombranti come Tare e Allegri, e tutti parlavano di Tare e Allegri, qualche dispiacere era da capire. Capivo quel sentimento che loro avevano, ma potevo farci poco. Per me era un nuovo percorso, una nuova opportunità. Era fondamentale lavorare in gruppo e presentarsi come una società vera”.