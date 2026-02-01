Corvi respinge male, David ne approfitta e fa gol: la Juventus cala il poker a Parma
Al 64' la Juventus trova la rete del 4-1 al Tardini di Parma. Tiro a giro di Conceiçao, Corvi si distende ma respinge male, proprio sui piedi dell'accorrente David: quest'ultimo, a porta sguarnita, non può proprio sbagliare il tap-in che vale il poker.
