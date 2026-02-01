Juventus, McKennie: "Spalletti unico, non ho mai lavorato con un allenatore così"

Weston McKennie, autore della rete del 2-0 al Tardini nella vittoria sul Parma, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara contro il Parma. Queste le sue parole:

Weston, ci spieghi le esultanze?

“Nasce perché noi lavoriamo sulla barriera in allenamento, quando viene spostata la palla bisogna fare un passo. Lo facciamo per ridere”.

Una parola per descrivere Spalletti?

“E’ unico, perché non ho mai nella mia carriera avuto un allenatore così. È fortissimo anche sul gruppo, quindi sono felice e penso che anche Bremer sia felice. Siamo tutti felici di lavorare con lui”.