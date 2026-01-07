Napoli, Politano: "Non si può aspettare ogni volta 5' per il Var, così si influenza la gara"

Matteo Politano, esterno offensivo del Napoli, dopo il pareggio contro l'Hellas Verona è intervenuto in conferenza stampa: "È difficile da spiegare, tre giorni fa abbiamo fatto una partita straordinaria. Purtroppo dopo i primi 10' abbiamo abbassato il livello di attenzione e in questo campionato non te lo puoi permettere. Il Verona ci ha fatto due gol, poi la reazione nella ripresa e siamo riusciti a pareggiarla".

Cosa vi siete detti negli spogliatoi?

"A fine primo tempo eravamo incazzati per aver concesso questi due gol e regalato il vantaggio. Dobbiamo migliorare sull'atteggiamento, non si possono regalare 45' a una squadra".

Cosa vi ha detto il mister all'intervallo?

"Ci siamo parlati, come sempre, e abbiamo aggiustato alcune cose. Ci siamo ricaricati e messi a posto. Poi nel secondo tempo abbiamo visto un bel Napoli".

Stanchezza? Le decisioni dell'arbitro hanno pesato?

"La stanchezza può essere una scusa, è stata più una cosa mentale. Anche io sul primo gol potevo rientrare più forte. Sicuramente le decisioni dell'arbitro hanno influenzato la gara. Non è possibile aspettare sempre 4-5 minuti per una decisione".



Poteva essere una soluzione fare più cross?

"Da quando è entrato Lorenzo e anche prima avevamo provato quello, ma non era facile perché il Verona si chiudeva bene a uomo. C'è tanto dispiacere perché buttare due punti in casa col Verona lo puoi accusare".

Tu come stai? Avete visto il fallo in attacco di Højlund?

"Faccio fatica a rispondere perché sembra che ti attacchi agli errori arbitrali. Ultimamente gli arbitri stanno facendo troppi errori, come ho detto aspettare troppi minuti spegne la partita. Devono lavorare per risolvere la partita più velocemente. Zoppico un po' perché mi fa male il polpaccio".