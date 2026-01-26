Il Sassuolo saluta la lotta salvezza: 1-0 alla Cremonese. Nicola si consola con Djuric

Dopo oltre un mese, il Sassuolo torna a vincere: contro la Cremonese basta la rete di Alieu Fadera per toccare quota 26 in classifica, a ben 9 lunghezze di distanza dal terz'ultimo posto. Ottava partita di fila senza successo invece per i grigiorossi di Nicola, incatenati al 14esimo posto e costretti a guardarsi le spalle per le squadre in lotta salvezza.

Fadera e un gol pesantissimo

Una partita piuttosto a senso unico per il Sassuolo, senza vittoria da 7 partite a questa parte, al pari della Cremonese tra l’altro. Infatti nell’arco di nemmeno tre minuti i neroverdi hanno stappato la partita, causa scarabocchio di Audero in respinta su Laurienté e Fadera lesto e astuto a sbucare dal nulla per ribadire in rete l’1-0. Un errore superficiale di Walukiewicz rischiava di aprire un'autostrada a Vardy per pareggiare i conti, ma il salvataggio di Muric glielo ha negato. Eccetto la rete annullata a Vandeputte e la parabola dell'ex Leicester terminata a lato della porta, gli ospiti non hanno saputo rimontare gli emiliani.

Berardi torna in campo, Grosso ritrova il successo. Giù la Cremo

L’ingresso di Johnsen nella ripresa dà nuova verve alla Cremonese, che tuttavia negli ultimi 15 metri non si è dimostrato ficcante al punto da impensierire Muric. Infatti è stato più il Sassuolo a far tremare la porta avversaria, sulla punizione pennellata da Laurienté e rovinata da Audero, fino alla bordata improvvisa di Doig alta di poco sopra la traversa. Pressione continua dei neroverdi, a non lasciar riflettere e accendere la scintilla dei grigiorossi, ma i ritmi si sono abbassati sensibilmente nell’ultimo quarto d’ora. Tra sostituzioni, interruzioni di gara e polemiche per alcuni fischi dell’arbitro, oltre al ritorno in campo di Domenico Berardi 58 giorni dopo l'ultima volta. Così come l'ingresso a gara in corso di Pinamonti, nonostante non sia al top della forma. La partita poi è scivolata verso il termine, con l'1-0 definitivo del Sassuolo: vittoria ritrovata e che mancava dal 6 dicembre, colpaccio per Grosso che balza in avanti di due posizioni in classifica a quota 26 punti. La Cremonese resta a secco di tre punti ormai da quasi due mesi.

Sassuolo, Grosso: "Risultato pesante"

"Questa era una partita importante in cui conta riuscire a prendere quello che ti serve però per riuscirci conta la prestazione e sono contento della prestazione dei ragazzi. Abbiamo sbloccato la gara e potevamo anche raddoppiare con un pizzico di lucidità sulle ripartenze. Siamo rimasti in gara, abbiamo riconosciuto le varie fasi della partita e ci portiamo un risultato pesante con una prestazione comunque importante".

Cremonese, Nicola: "Abbiamo poche soluzioni"

Così il tecnico della Cremonese, Davide Nicola, in conferenza stampa: "In questo momento non abbiamo la possibilità di fare piccoli passi in maniera più continua ma in questo momento siamo con pochissime soluzioni. All'andata l'episodio l'abbiamo trovato noi, oggi loro. C'è la voglia di andare a riprendere il risultato e gli altri difendono con blocco basso e devi cercare di arrivarci in maniera diversa e quando alzi la palla diventa più difficile. Io non sono scontento della partita fatta oggi perché l'abbiamo interpretata in maniera coraggiosa rispetto alla scorsa, ci dispiace non essere stati abili su quella ripartenza, lo sapevamo, ma va alzato l'entusiasmo. In un percorso come il nostro hai delle difficoltà e si va avanti perché questo è quello che vogliamo fare".

Intanto arriva Djuric: colpo a sorpresa della Cremonese

Colpo a sorpresa intanto della Cremonese che rinforza il proprio reparto d'attacco con un attaccante d'esperienza. Come riportato da Sky Sport infatti i grigiorossi si sono assicurati Milan Djuric dal Parma. Il centravanti bosniaco arriva a titolo definitivo, con la Cremonese che pagherà poco più di un milione di euro per prelevarlo dai rivali. Djuric firmerà un contratto di un anno e mezzo con la sua nuova squadra, fino al 30 giugno 2027. Ricordiamo che il matrimonio con il Parma era a scadenza al 30 giugno 2026.