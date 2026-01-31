Pisa, si valuta l'esonero di Gilardino: c'è Giampaolo per l'eventuale sostituzione

Il passo falso contro il Sassuolo ha acceso una riflessione profonda in casa Pisa. Come riferito da Sky Sport, la dirigenza sta valutando se proseguire con Alberto Gilardino o se imprimere una svolta nella fase decisiva della stagione. Il momento è tra i più delicati dell’annata e il club vuole prendersi il tempo necessario per analizzare ogni scenario, senza decisioni affrettate.

La sconfitta del pomeriggio ha infatti evidenziato le difficoltà recenti della squadra, spingendo i vertici nerazzurri a interrogarsi sulla soluzione migliore per il finale di campionato. Al momento non è stata presa alcuna scelta ufficiale, ma le valutazioni sono in corso e coinvolgono sia l’area tecnica sia quella dirigenziale.

Qualora si optasse per un cambio in panchina, tra i profili considerati potrebbe tornare d’attualità Marco Giampaolo, già incontrato in estate durante il casting che portò poi alla scelta dell’attuale tecnico. Per ora si tratta solo di un’ipotesi, inserita in un ventaglio di opzioni che il Pisa sta passando al setaccio.

Nelle prossime ore è attesa una presa di posizione definitiva del club, chiamato a decidere se confermare la fiducia a Gilardino o avviare un nuovo corso per provare a rimettere in carreggiata la stagione.