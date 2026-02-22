Live TMW Cremonese, Nicola: "A Roma è dura per tutti. Credo nella salvezza"

In questi minuti, Davide Nicola è atteso nella sala stampa dello Stadio Olimpico per commentare in conferenza il match la sua Cremonese e la Roma. Diretta testuale a cura di TMW.

22.50 - A breve la conferenza stampa di Nicola.

Quanto è difficile rientrare in lotta salvezza?

"Siamo in difficoltà, ma vincere a Roma è dura per tutti. In 60 minuti abbiamo dimostrato solidità, abbiamo pagato dazio per due calci piazzati. Non è che non crediamo più di poter far punti, vogliamo farli anche qua a Roma anche se sapevamo non fosse facile. Ora c'è il Milan, ma il nostro ultimo terzo di campionato partirà da domenica e dobbiamo sfruttare le occasioni per arrivare all'obiettivo. Credo in quello che faccio e riesco a mantenere l'equilibrio, così si arriva in fondo".

Vede un passo in avanti dopo la prestazione di questa sera?

"Ci manca la capacità di spostare gli equilibri della gara. Nel primo tempo, nonostante la grande intensità, abbiamo avuto un'azione con Zerbin da sfruttare meglio, nella ripresa con Jamie... Da qui i dettagli sono fondamentali, credo nel lavoro settimanale. Ho visto una squadra senza paura, forse la pecca è stata perdere attenzione sui piazzati. Poi, dobbiamo impoarare a essere più incisivi di nuovo, ci riesce meno rispetto al passato. Ma continuo a essere fiducioso".

Mancava tanto Baschirotto? Cosa ha detto la squadra dopo la partita?

"La prima parte di stagione è stata incredibile, ma il campionato nostro è questo, lo sapevamo. Dobbiamo lottare e vogliamo farlo. Se la Roma non la sblocca sul piazzato, potevamo rimanere ancora sullo 0-0 o forse fare anche punti. Senza Baschirotto, abbiamo fatto una buona gara. Non penso a chi manca, anche gli altri possono performare".

In quale partita è iniziato al black-out?

"Non vedo un black-out, abbiamo incontrato squadre forti. Difficile per tutti fare punti contro questi avversari, anche se hai la convinzione di poterli fare. Dopo il Milan, bisognerà voler portare a casa i punti perché lo vorranno anche le rivali".

Payero?

"Ha preso un colpo, ha avuto un versamento alla caviglia. Abbiamo potuto integrare Bondo. Andiamo avanti: sono convinto che possiamo arrivare all'obiettivo, non si deve perdere l'entusiasmo, chi non ci crede problema suo".