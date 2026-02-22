Roma, Gasperini: "Sapevamo di dover vincere, ma senza pensare al risultato a tutti i costi"

Gian Piero Gasperini, tecnico, della Roma, commenta ai microfoni di Rai Sport la vittoria contro la Cremonese che vale il salto al terzo posto in zona Champions League, complici anche gli stop di Napoli e Milan: “È una bellissima giornata per noi. Oggi il primo tempo è stato equilibrato, non riuscivamo a scalfire la difesa. Decisamente meglio nel secondo temp, abbiamo fatto bene e la gente è uscita soddisfatta”.

Questa Roma è meno forte di quanto non fosse la tua Atalanta.

“L’Atalanta arrivava da una vittoria in Europa League, costruita negli anni, era arrivata vicina a Napoli e Inter, io credevo che potesse fare dei salti in avanti, che non era il momento di accontentarsi. Abbiamo ritrovato un nucleo molto forte alla Roma, chiaramente la rosa era da completare, è una squadra giovanissima, va sottolineata la crescita di Pisilli. Siamo dentro a questa classifica, a inizio anno non era facile prevederlo e ne siamo molto contenti”.

Eravate condizionati dai risultati delle altre?

“Sapendo il risultato delle altre squadre avevamo chiara la consapevolezza di dover vincere per staccare le squadre dietro. È una squadra determinata e molto natura, ha sofferto nel primo tempo ma poi ha giocato bene senza pensare al risultato a tutti i costi”.

Ti è stato d’aiuto ritrovare calciatori già allenati come Mancini?

“Sicuramente, ma da tutti nello spogliatoio ho avuto risposte importanti, si sono aggiunti Svilar, Hermoso, Pellegrini. È un gruppo molto solido e ora siamo cresciuti, questo ci aiuterà sicuramente nel prosieguo del campionato”.