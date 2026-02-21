Cremonese, Nicola: "Assenza di vittorie? Se incidesse, non potremmo fare questo lavoro"

Momento non felice per la Cremonese, che manca l'appuntamento con la vittoria dal 7 dicembre (data del 2-0 rifilato a domicilio al Lecce). Da quell'exploit sono trascorse 11 giornate, nelle quali i grigiorossi hanno conquistato 4 punti frutto di altrettanti pareggi (perdendo quindi le restati 7 sfide). Questo calo di rendimento ha portato la squadra a ridosso della zona retrocessione, avendo all'alba della 26^ giornata di Serie A gli stessi punti del Lecce quartultimo e 3 in più rispetto alla Fiorentina terzultima.

Periodo comunque affrontato con equilibrio dal mister Davide Nicola, che nella conferenza stampa antecedente al match di domani sera contro la Roma, su questo tema si è espresso così: "Se le tante partite senza vittorie incidessero non potremmo fare questo lavoro, poi è chiaro che ognuno di noi convive con la sana tensione che ci ha permesso di diventare quello che siamo.

La tensione sana serve per attivare l’attenzione, quella che porta a fare gli interventi al momento giusto e attaccare gli spazi nel momento giusto. Ogni squadra affronta varie fasi, ciò che bisogna pensare è di mantenere lo spirito e l’entusiasmo elevati, perché i giochi si decideranno da marzo in poi come ho sempre detto dall’inizio dell’anno”.