Roma-Cremonese, i convocati di Nicola: out Baschirotto, Moumbagna e Floriani Mussolini
Davide Nicola, tecnico della Cremonese, ha diramato l’elenco dei convocati per la sfida contro la Roma, gara della 26ª giornata di Serie A Enilive 2025/26 in programma domenica 22 febbraio alle 20.45 allo Stadio Olimpico. Non saranno a disposizione Baschirotto, alle prese con un problema muscolare da rivalutare nei prossimi giorni, Moumbagna e Floriani Mussolini, entrambi fermati da affaticamento.
Portieri: Audero, Silvestri, Nava.
Difensori: Luperto, Bianchetti, Ceccherini, Terracciano, Faye, Pavesi, Folino.
Centrocampisti: Thorsby, Pezzella, Barbieri, Zerbin, Vandeputte, Maleh, Payero, Grassi, Bondo.
Attaccanti: Djuric, Vardy, Bonazzoli, Sanabria.
Editoriale di Niccolò Ceccarini Napoli, Hojlund è il futuro. Il riscatto di Alisson Santos passa dalla cessione di Lang. Capitolo difesa: Solet resta un'ipotesi. Per il centrocampo piace Joao Gomes del Wolverhampton
Napoli, Hojlund è il futuro. Il riscatto di Alisson Santos passa dalla cessione di Lang. Capitolo difesa: Solet resta un'ipotesi. Per il centrocampo piace Joao Gomes del Wolverhampton
Parola chiave, 'lucidità'. Rubinacci carica la Reggiana: "Avellino scontro diretto, serve struttura"
Serie C, 28ª giornata: le gare dei tre gironi all'intervallo. Livorno avanti, pari tra Novara e Giana
