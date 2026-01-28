Cremonese, Nicola perde anche Collocolo prima dell'Inter: l'esito degli esami

La Cremonese di Davide Nicola si prepara alla difficile sfida interna in programma domenica sera contro l'Inter, allo stadio Zini. Primi allenamenti, fra ieri mattina ed oggi pomeriggio, per il nuovo arrivato nel reparto d'attacco Milan Djuric. Come reso noto dal club sul fronte infortunati ci sono novità per quanto riguarda Michele Collocolo.

Fermatosi già nel primo tempo dell'ultima gara giocata contro il Sassuolo, il centrocampista è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una elongazione a livello del tendine del retto femorale. Il centrocampista grigiorosso inizierà l’iter riabilitativo previsto per il ritorno in campo.

Dopo la gara contro il Sassuolo, Nicola aveva commentato così lo stop di Collocolo in conferenza stampa: "I minuti ce li aveva ma un conto è l'allenamento e un altro è la partita, ha sentito una fitta e scopriremo nei prossimi giorni l'entità e anche questo è un problema perché non abbiamo alternative lì e stiamo cercando di inventarcele ma questo fa parte del gioco. Fra una settimana finirà il mercato, sappiamo cosa vogliamo fare, bisogna essere lucidi, sereni e tranquilli. Il percorso inizia adesso nelle difficoltà come per le altre".