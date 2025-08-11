Ufficiale Cremonese, nuovo innesto per la fascia destra: arriva Terracciano dal Milan

La Cremonese ha rinforzato la propria corsia destra con l'arrivo dal Milan del classe 2003 Terracciano, calciatore capace anche di giocare a sinistra, che nella passata stagione ha collezionato 17 presenze in rossonero nelle varie competizioni (23 invece le presenze complessive in un anno e mezzo). Lo ha comunicato il club grigiorosso con la seguente nota apparsa sui propri canali ufficiali:

"U.S. Cremonese comunica di aver acquisito da AC Milan le prestazioni sportive del calciatore Filippo Terracciano con la formula del prestito fino al termine della stagione e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.

Nato a Verona l’8 febbraio 2003, cresce nella città scaligera anche a livello sportivo vivendo una lunga trafila nel settore giovanile dell’Hellas. Con la prima squadra gialloblù raccoglie diverse convocazioni da giovanissimo, fino a debuttare in Coppa Italia e Serie A nella stagione 2021-22. Da lì si ritaglia sempre più spazio tra le fila dei veronesi, giocando 41 partite in tutte le competizioni e ricevendo la chiamata del Milan nel gennaio del 2024: oltre a scendere in campo nel massimo campionato, con i rossoneri debutta in Champions ed Europa League. Nei primi anni di carriera ha sempre mostrato grande duttilità, agendo sia da difensore che da centrocampista.

Benvenuto in grigiorosso, Filippo".