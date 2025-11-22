Cremonese-Roma, i convocati di Gasperini: torna Ferguson. Out 5 giocatori
Di seguito i convocati di Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, in vista della partita di domani contro la Cremonese, partita che si gioca alle 15 di domani. La novità è rappresentata dal rientro di Evan Ferguson. Indisponibili Leon Bailey, oltre ad Angelino, Dybala, Dovbyk ed Hermoso.
PORTIERI: Vasquez, Gollini, Svilar
DIFENSORI: Rensch, Ndicka, Tsimikas, Celik, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Sangaré, Ghilardi
CENTROCAMPISTI: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Baldanzi, Pisilli
ATTACCANTI: Ferguson, Soulé, El Shaarawy
