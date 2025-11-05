Cristante: "Gattuso interpreta il ruolo di ct alla grande. Mondiale? Pesa tanto"

Bryan Cristante è tornato in Nazionale grazie alle recenti prestazioni offerte con la Roma, un traguardo sicuramente importante per lui, che a Il Tempo spiega come vestire la maglia azzurra rappresenti un orgoglio enorme e faccia parte di uno degli obiettivi di un calciatore: "Il Mondiale pesa tanto, ma non ci sono altre strade, bisogna vincere il playoff e andare. Bisogna farlo e basta".

Con Gennaro Gattuso aveva già avuto a che fare ai tempi del Milan, ora lo ha invece ritrovato come commissario tecnico e ha sottolineato come sia preparato e come abbia dato una bella scossa all'Italia: "Non è facile tirare fuori il massimo da ragazzi che vengono da tutta Europa, si gioca ogni tre giorni e c'è poco tempo. È un ruolo diverso da quello di allenatore, ma lui lo interpreta alla grande".

Tra le possibilità c'era anche che Claudio Ranieri andasse ad allenare gli Azzurri. Cristante non può che parlarne bene: "È molto empatico, che tocca le corde giuste perciò l'avrei visto molto bene, ma il rapporto che ha con Roma e la Roma è troppo importante e averlo qui è sempre un piacere". In fondo, in un modo o in un altro, lui continua a lavorarci insieme.