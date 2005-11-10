L'importanza di Modric per Kane: "Giocatore incredibile, un fonte di ispirazione per tutti"

Nella serata di ieri il programma di Nations League ha visto anche la super sfida tra Inghilterra e Croazia. Un 2-1 per gli inglesi che ha visto protagonista - ancora una volta - il pallone d'oro Harry Kane, diventato il giocatore inglese con più presenze in nazionale (e ancora in gol). L'attaccante del Bayern Monaco, ad ogni modo, dopo la partita ha avuto modo di dedicare un pensiero anche ad un altro campionissimo che oggi gioca in Serie A.

Kane elogia Modric: "Mi spinge a superare i miei limiti"

"Luka Modric (entrato a gara in corso), è una fonte d'ispirazione per molti di noi - le sue parole riportate da ESPN -. Che giocatore incredibile, ma anche che persona fantastica, uno che si è sempre preso cura di sé, un grande professionista. Il fatto che a 41 anni giochi ancora a questo livello è merito di tutto il suo duro lavoro e della sua mentalità. Questo mi spinge a superare i miei limiti. Credo che si debba continuare a provare per vedere fin dove ti portano il corpo e la mente. Il percorso di ognuno è sicuramente diverso. Ma finché potrò aiutare la nazionale, finché sentirò di giocare al massimo livello, resterò qui finché potrò. Se questo significherà fino a 40 anni o meno, lo scopriremo col tempo, ma per ora mi godo ogni singolo momento".