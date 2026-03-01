I primi convocati del Torino di D'Aversa: per la partita contro la Lazio recupera Adams
Alle ore 18 di oggi il Torino ospita la Lazio per la partita valevole per la 27^ giornata di Serie A.
Il club granata ha reso nota la lista dei giocatori convocati dal neo tecnico Roberto D'Aversa, all'esordio sulla panchina del Toro. Assente Ilkhan per squalifica, recupera invece l'attaccante Adams.
TORINO vs LAZIO, I CONVOCATI DI D'AVERSA
Portieri: Israel, Paleari, Siviero.
Difensori: Biraghi, Coco, Ebosse, Ismajli, Lazaro, Marianucci, Maripan, Nkounkou, Obrador, Pedersen.
Centrocampisti: Anjorin, Casadei, Gineitis, Ilic, Prati, Tameze, Vlasic.
Attaccanti: Adams, Kulenovic, Njie, Simeone, Zapata.
Editoriale di Luca Calamai Inter, lo scudetto in pugno ma per tornare grande in Europa serviranno nuovi campioni. Il Como riuscirà a tenere Fabregas e Paz? La Juve vuole la conferma di Spalletti ma il tecnico chiede giocatori importanti
