Milan, Allegri: "Vittoria che ci avvicina al nostro obiettivo, ora una partita straordinaria"

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, commenta ai microfoni di DAZN la sfida vinta 2-0 contro la Cremonese: "La Cremonese è una squadra complicata da giocarci contro, nel primo tempo hanno tenuto ritmi molto alti e abbiamo avuto difficoltà nella gestione della palla. Estupinan è entrato molto bene, è la dimostrazione che ho un gruppo straordinario. Vincere oggi era importante soprattutto per cancellare la sconfitta col Parma, avvicinarci al nostro obiettivo e prepararci al derby".

Le tre punte solo a gara in corso?

"In questo momento è una soluzione a gara in corso, in quel momento della partita c'era la possibilità di avere tre giocatori offensivi. Fullkrug sta ritrovando la condizione, come Leao che è cresciuto molto, si potrebbe giocare col doppio mediano o le tre punte ma in questo momento della stagione non mi interessano tanto i moduli, le squadre dietro continuano a fare i punti e bisogna fare un passettino alla volta sapendo che la strada è ancora lunga".

Come si fa a mantenere la calma in quei momenti decisivi?

"Sembra corta perché ti viene affanno, però in quei momenti lì devi rimanere lucido: sono stati bravi sul calcio d'angolo e nel contropiede per chiuderla. Adesso abbiamo una settimana per preparare questa partita meravigliosa".

Bartesaghi come sta?

"E' stato straordinario perché è uscito nel momento giusto, il merito di questa vittoria è tutto suo. Il derby è una partita meravigliosa nella quale può succedere di tutto, speriamo che domenica i numeri gli diano contro".