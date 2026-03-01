Cremonese-Milan 0-2, le pagelle: la risolve Pavlovic, Audero regge finché può
Risultato finale: Cremonese-Milan 0-2
MILAN (a cura di Paolo Lora Lamia)
Maignan 6 - Nonostante la Cremonese occupi con buona costanza la metà campo rossonera, il portiere francese non è chiamato agli straordinari. Una sola parata degna di nota, su Luperto sugli sviluppi di un calcio di punizione.
Tomori 6 - Gara ordinata da centrale di destra, contenendo bene nella sua zona di competenza con buone chiusure e senza particolari distrazioni nell'arco dei 90 minuti. Dal 79' Athekame sv.
De Winter 6,5 - Vardy e Bonazzoli tengono in apprensione lui e il resto del reparto, ma l'ex Genoa riesce nel complesso bene il confronto. Utile anche in area avversaria, con la spizzata per il gol di Pavlovic.
Pavlovic 7,5 - Quando l'attacco non gira, con pensa il guerriero di Allegri a risolvere la situazione. Suo il gol che, al 90', consente di fatto di conquistare una vittoria fondamentale in ottica Champions e per restare a 10 punti dall'Inter.
Saelemaekers 5,5 - Il belga si conferma meno brillante rispetto alla prima parte di stagione. Spinge sulla destra, ma lo fa non trovando giocate eccessivamente decisive sul piano offensivo. Dal 63' Fullkrug 6,5 - Entra per dare maggiore peso all'attacco. Con una spizzata per Nkunku, avvia la manovra del definitivo 0-2.
Fofana 6,5 - Nel grigiore generale proposto oggi dal Milan, il francese è certamente il migliore fino a quando rimane in campo. Oltre a tanta sostanza in mediana, sa vestire anche in panni del rifinitore servendo un paio di palloni con i giri contati non sfruttati dai compagni. Dal 63' Ricci 6 - Con lui in campo, la mediana riacquista freschezza ma non arriva la svolta sperata.
Modric 6 - Quando ha la palla, può sempre succedere qualcosa di interessante. Capita nello specifico su calcio piazzato, da una sua battuta, arriva il vantaggio a firma di Pavlovic.
Rabiot 5,5 - Ben lontano dai suoi standard con cui ha abituato i tifosi milanisti durante l'annata. Non si mette in mostra con i suoi proverbiali inserimenti utili a tagliare la difesa avversaria.
Bartesaghi 5,5 - Qualche discesa sulla corsia di sinistra, ma non una prova con particolari lampi come invece aveva mostrato in altre circostanze. Esce nel finale per infortunio. Dall'89' Estupinan sv.
Leao 6 - Il portoghese continua ad essere il grande enigma del Milan, sia sul piano tattico che per il suo effettivo ruolo di uomo risolutore. In avanti con Pulisic, parte da sinistra per poi entrare dentro il campo ma risulta abbastanza fumoso. Quando ha l'occasione, come nella prima frazione di gioco, non ha la necessaria lucidità per colpire. Conquista la sufficienza solo grazie alla rete che chiude i giochi.
Pulisic 5,5 - Confermato come partner di Leao, non vive il migliore dei suoi pomeriggi. La migliore palla gol gli capita poco prima dell'intervallo, ma Audero è super nella circostanza. Dal 79' Nkunku 6,5 - Si conferma un'arma interessante per i finali di gara. Stavolta come uomo assist, per il raddoppio di Leao.
Massimiliano Allegri 6 - Prestazione sottotono, come tante altre contro le piccole. Per vincerla ci vuole un calcio piazzato nel finale, seguito da un contropiede con la Cremonese ormai sbilanciata. Da salvare quindi solo il risultato, in chiave corsa Champions e a una settimana dal derby.
CREMONESE (a cura di Marco Pieracci)
Audero 6,5 - Leao lo grazia due volte però ci mette anche un po’ del suo restringendogli il più possibile la porzione di porta. Tutta farina del suo sacco invece la paratona su Pulisic. Incolpevole sui gol.
Bianchetti 6 - Torna titolare, si piazza sul centro-destra: Leao mette la freccia e lo sorpassa come si fa normalmente in autostrada, ma non paga dazio per la scarsa mira del portoghese. Dal 67' Terracciano 5,5 - Motivazioni extra da ex, ingresso non indimenticabile: prende pure un giallo pesante.
Folino 6 - Difficilmente superabile, impedisce un comodo tap-in. Personalità anche nella fase di costruzione. Farebbe un figurone, ma sui titoli di coda De Winter gli sfugge.
Luperto 5,5 - Un salvataggio sulla linea di porta, vanificato dal precedente fuorigioco, impensierisce Maignan. Fatica nella lettura degli inserimenti di Fofana. Va in bambola nel finale.
Zerbin 6 - Prestazione diligente, senza grossi acuti: parte largo con evoluzioni da mezzala: non si limita solo a controllare Bartesaghi affacciandosi spesso nella metà campo rossonera. Dal 67' Barbieri 5,5 - Contende a Bartesaghi il pallone dal quale nasce il primo gol, non è un cambio migliorativo.
Thorsby 6 - Il grimaldello per cercare di scardinare il solido muro rossonero, in poche partite si è ritagliato un ruolo centrale. Non si fa mettere sotto da Rabiot, pareggiandone l'impatto fisico.
Vandeputte 6,5 - Nicola gli affida le chiavi della macchina grigiorossa e lo investe di un doppio compito impegnativo: oltre a schermare Modric, cerca di dare ritmo e idee alla manovra. Dall'82' Grassi sv
Maleh 6 - Tanta intensità per affrontare ogni singolo duello in mediana, non toglie mai il piede dall’acceleratore sobbarcandosi una discreta mole di lavoro sporco per gli equilibri di squadra.
Pezzella 5,5 - Preciso quando va al cross, non lo fa mai in maniera banale. Saelemaekers non gli crea grattacapi, ma viene sorpreso sul corner decisivo.
Bonazzoli 6 - Parte qualche metro dietro a Vardy per legare il gioco tra le linee, generoso ma troppo precipitoso al tiro. Stavolta non riesce a esorcizzare il Diavolo.
Vardy 5,5 - Poco reattivo su un pallone sporco che poteva sfruttare decisamente meglio, non trova la zampata nemmeno quanto decide di calciare al volo: sembra aver perso il tocco. Dal 67' Djuric 5,5 - Il pivot sul quale appoggiarsi, però col suo ingresso la squadra si abbassa.
Davide Nicola 6 - Partenza arrembante, accetta il rischio di giocarsela con la linea alta: la differenza di 30 punti in classifica non si vede. Fa soffrire il Milan fino alla fine, raccogliendo meno di quanto probabilmente avrebbe meritato: la salvezza se la giocherà soprattutto nei prossimi scontri diretti.