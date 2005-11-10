Lazio, Frattesi tiene in ansia Gattuso: domani gli esami, controlli anche per Zaccagni e Tavares

Davide Frattesi prova a rassicurare la Lazio, ma per conoscere i tempi del suo recupero bisognerà attendere gli esami strumentali. Il centrocampista, rientrato in anticipo dagli impegni con la Nazionale, ieri ha assistito all'amichevole disputata a Formello mostrando tranquillità e rispondendo con un pollice alzato a chi gli chiedeva informazioni sulle sue condizioni. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il problema riguarda la parte alta dei flessori della coscia sinistra, dove il giocatore aveva ricevuto una ginocchiata durante la partita contro la Francia. Il dubbio è tra un edema provocato dal trauma e una lesione muscolare: saranno i controlli in programma domani a chiarire la situazione.

A Formello prevale un cauto ottimismo, con la speranza che si tratti soltanto di un edema. In questo caso Frattesi potrebbe essere disponibile già contro il Lecce, anche se spetterebbe a Gennaro Gattuso decidere se impiegarlo subito o concedergli ulteriore riposo. Diverso lo scenario in presenza di uno stiramento, che potrebbe comportare uno stop indicativo di 10-15 giorni, a seconda dell'entità della lesione.

Controlli per Zaccagni e Tavares. Sutalo preoccupa di più

Frattesi non è l'unico giocatore del quale Gattuso attende notizie. Domani saranno sottoposti ad accertamenti anche Mattia Zaccagni e Nuno Tavares, mentre per Josip Sutalo e Adam Marusic servirà qualche giorno in più. Zaccagni è alle prese con le conseguenze di un trauma subito contro il Cagliari, anche se resta da escludere un possibile problema muscolare precedente al contatto. Al momento, il suo rientro viene ipotizzato per la trasferta di Torino, inizialmente dalla panchina. Tavares ha invece proseguito le cure in Portogallo dopo lo stiramento accusato al Maradona. La prima previsione parla di circa un mese di assenza, ma dovrà essere confermata dagli esami. La situazione più delicata riguarda Sutalo, che ha lasciato il campo con le stampelle e rischia uno stop di almeno due mesi. Si sospetta una lesione muscolare importante, ma per una diagnosi più precisa sarà necessario attendere che l'edema si riduca. Anche Marusic resta sotto osservazione dopo il nuovo problema accusato con il Montenegro. La prima indicazione è di circa due settimane di stop, in attesa delle verifiche mediche previste dopo il rientro a Roma.

Gattuso prepara le alternative: Diogo Leite e Pedraza verso una maglia

Con diversi titolari indisponibili, Gattuso sta già studiando le soluzioni per affrontare il Lecce. In difesa salgono le quotazioni di Diogo Leite e Pedraza, mentre resta pronto anche Doekhi. Tra i centrali disponibili figura inoltre Provstgaard. Sulla sinistra potrebbe tornare utile Luca Pellegrini, finora poco impiegato e reduce dal reintegro in rosa. Il terzino resta anche un possibile partente a gennaio, ma l'emergenza potrebbe offrirgli nuove opportunità. Nell'ultima seduta, intanto, Gattuso ha ritrovato Rovella e Gudmundsson, mentre Noslin è rimasto a riposo precauzionale e Taylor ha smaltito una botta.