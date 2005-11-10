A chi la 10 dell'Argentina? Romero: "Julian Alvarez. Nico Paz qualità enorme"

Il difensore dell'Atletico Madrid e della nazionale Argentina, Cristian Romero, ha rilasciato una intervista al podcast "Los Edul" nel corso della quale ha parlato della scelta attesa per il nuovo padrone della numero 10 dell'Albiceleste, dopo l'addio di Messi "La 10 la darei a Julián Alvarez. Ha umiltà, è un bravo ragazzo, di famiglia e ha le qualità. Sono cose importanti per portare la 10", ha detto, anche se ha ricordato che l'attaccante ha sempre mostrato il suo desiderio di mantenere il numero che lo ha accompagnato negli ultimi anni, la numero 9.

Tra i giocatori chiamati a guidare quella transizione post-Messi ed a prendere la sua numero 10 c'è anche il nostro Nico Paz, stella del Como. Romero ha spiegato che vedeva già il potenziale durante i raduni con l'Argentina e dunque oggi non è sorpreso della sua esplosione: "Ha qualità enorme. Dipenderà da lui fino a che punto arriverà, ma ha le carte. È molto completo".

Romero ha anche difeso la figura di Messi quando è stato interrogato sul Pallone d'Oro: "Oggi il Pallone d'Oro è un po' una questione di marketing. Quello che faceva Leo non l'ho visto fare da nessuno", ha affermato. E quando gli è stato chiesto per chi avrebbe votato quest'anno, non ha nemmeno esitato: "A Messi. Io lo avrei dato a Messi".

Il nuovo capitano ha insistito sul fatto che il giocatore dell'Inter Miami lascia un vuoto impossibile da riempire: "Non ci sarà un altro Leo, né come capitano né come numero 10", ha detto.