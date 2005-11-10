Atletico, si ferma Romero: due settimane di stop, potrebbe tornare poco prima della pausa

Apprensione in casa Atletico Madrid per le condizioni di Cristian "Cuti" Romero. Il difensore argentino ha acceso l'allarme durante il match vinto contro l'Espanyol, quando ha chiesto il cambio per un problema fisico che lo ha costretto ad abbandonare il campo. Gli esami svolti nelle ultime ore hanno evidenziato una lesione di basso grado all'adduttore, con tempi di recupero stimati tra i dieci e i dodici giorni.

Una tegola importante per Diego Simeone, che perde uno dei suoi punti di riferimento nel reparto arretrato proprio in una fase delicata della stagione. Romero, arrivato per dare solidità e personalità alla difesa dei Colchoneros, dovrà saltare con ogni probabilità la sfida di Champions League contro lo Stoccarda e il successivo impegno di Liga contro il Deportivo. L'assenza del centrale argentino obbligherà il tecnico argentino a rivedere le proprie scelte difensive e la situazione viene monitorata con attenzione anche dallo staff della Nazionale argentina, in vista delle amichevoli contro Uruguay e Costa Rica.