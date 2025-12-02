Da Insigne all'idea Miretti, il Parma ha le antenne dritte a un mese dall'inizio del mercato

Fra le società che potrebbero sfruttare le tanto discusse "occasioni" di mercato c'è anche il Parma, squadra che è recentemente intervenuta sul mercato degli svincolati per sostituire l'infortunato Suzuki, andando a prendere lo svincolato Guaita. In attesa di capire quale sarà la posizione di classifica a gennaio, sono già tante le voci emerse legate ai ducali.

Il possibile mercato in entrata

Da capire quale sarà l'ambientamento e pure lo stato fisico del portiere appena arrivato a Collecchio. Altrimenti, non dovessero arrivare garanzie nelle prossime settimane, non è da escludere un nuovo intervento nel ruolo. E in questo senso attenzione a Mandas, portiere che non sta avendo minuti di campo con la Lazio e che reclama spazio. Poi spazio ai rinforzi dal centrocampo in su, con Fabio Miretti della Juventus che resta profilo particolarmente apprezzato. Così come apprezzato è Lorenzo Insigne, soprattutto se la Lazio dovesse continuare ad avere il mercato bloccato anche in inverno.

Il possibile mercato in uscita

Molto dipenderà da eventuali offerte arrivate sul tavolo di Cherubini. E non è da escludere che ci siano. Su tutti, il nome che piace particolarmente a tante società è quello di Bernabé, centrocampista che già la scorsa estate era sembrato più volte vicino all'addio. Difficile, invece, privarsi a metà stagione di uno come Pellegrino nonostante il gradimento di big come il Milan.