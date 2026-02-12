Strasburgo a caccia di giovani talentuosi: per l'estate l'obiettivo è Kacper Potulski

Il mercato si è chiuso da appena dieci giorni, ma le squadre cominciano già a muoversi in vista della prossima stagione. Tra queste c’è lo Strasburgo, attualmente settimo in Ligue 1, che ha visto partire Mamadou Sarr al Chelsea e accogliere Aaron Anselmino con un prestito fino a fine stagione. Per rafforzare la difesa in vista del prossimo campionato, il club alsaziano ha deciso di guardare oltre confine, puntando verso la Germania.

Secondo quanto riportato da Sky Sport DE, la società avrebbe messo gli occhi su Kacper Potulski, giovane difensore centrale polacco in forza al Magonza. Il diciottenne, sotto contratto fino al giugno 2028, ha già collezionato 12 presenze e un gol con la squadra tedesca in questa stagione. Arrivato nell’estate 2023 dal Legia Varsavia, Potulski ha completato il suo percorso di formazione in Germania ed è ora un punto fermo della nazionale polacca Under 21.

L’eventuale arrivo del giocatore rappresenterebbe un investimento sul futuro, con l’obiettivo di rinforzare la retroguardia e assicurarsi un giovane talento in grado di crescere ulteriormente nei prossimi anni. Un colpo da chiudere, come spesso accade, in sinergia con il Chelsea, cercando di battere una folta concorrenza: sul giovane c'è anche l'Inter, oltre al Bayern Monaco.