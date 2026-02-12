Inter-Juve, il derby tra i due giganti di A: per fatturato, costo rosa e stipendi non hanno eguali

L'edizione odierna de La Stampa anticipa il derby tra Inter e Juventus di sabato sera, la super sfida tra le due squadre da battere per eccellenza in Italia, anche se oggi una viaggia verso lo scudetto e l’altra è in piena lotta per la zona Champions. A confermarlo sono numeri ben precisi, analizzati nei dettagli dal quotidiano: al netto delle difficoltà di questi ultimi tempi, la potenza di fuoco di nerazzurri e bianconeri continua a non avere eguali.

Il fatturato più alto è loro (567 milioni per i nerazzurri, 530 per i bianconeri), così come il valore della rosa (secondo il portale dedicato Transfermakt, quella dell'Inter vale 667 milioni e quella della Juve 560). In un dato, le due regine nostrane differiscono però sensibilmente: grazie all'ottimo lavoro di Ausilio e Marotta coi giocatori in scadenza di contratto, la squadra attuale di Chivu è costata infatti solo 281 milioni di euro, mentre quella di Spalletti ben 474 milioni se consideriamo tutti gli investimenti fatti sui cartellini.

Dominio presente, ma anche futuro. Secondo il CIES, sono Kenan Yildiz e Pio Esposito i due talenti di maggior valore del campionato italiano al fianco di Lautaro Martinez. A livello di ingaggi, infine, la Beneamata comanda la classifica con ben 140 milioni di euro di stipendi, mentre la Vecchia Signora è poco più sotto con 130 milioni. Otto tra i dieci giocatori più pagati dell'intera Serie A militano, non a caso, proprio in una di queste due compagini.