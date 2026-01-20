Ufficiale Dal Feyenoord un nuovo portiere per il Genoa. Ecco la firma di Justin Bijlow

"Genoa CFC comunica di aver perfezionato con Feyenoord Rotterdam l’acquisizione dei diritti sportivi a titolo definitivo del portiere Justin Bijlow". Questo il comunicato con cui il Grifone annuncia il nuovo innesto di questo calciomercato invernale.

"Nato a Rotterdam il 22/01/1998 - continua la nota del club - Bijlow è cresciuto a livello calcistico proprio nel Feyenoord collezionando oltre 150 presenze in prima squadra, con esperienze significative in Champions, Europa e Conference League. Nella sua carriera ha vinto 7 titoli nazionali a livello di club, compiendo un’articolata trafila nelle nazionali giovanili fino a debuttare nella nazionale maggiore, con cui ha collezionato 8 presenze tra i pali. Con la rappresentativa degli ‘Orange’ è stato selezionato tra l’altro sia per il Mondiale del 2022 che per l’Europeo 2024. Benvenuto a Genova Justin!".

I costi dell'operazione. Si tratta di un trasferimento a basso budget per i liguri, che hanno approfittato della scadenza di contratto ormai imminente del contratto con il Feyenoord (il prossimo 30 giugno) per aggiudicarsi il classe '98 a fronte di appena 200mila euro di esborso. Bijlow arriva al Genoa a prezzo di saldo, insomma, e firmerà un accordo fino al termine della stagione, all'interno del quale è inserita però un'opzione di prolungamento triennale, fino al 2029.