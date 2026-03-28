David, doppietta su rigore, il ct del Canada: "È chiamato Iceman per un motivo"

Il Canada rimonta l'Islanda, da 0-2 a 2-2, grazie ad una doppietta su calcio di rigore dell'attaccante della Juventus, Jonaathan David. Il ct del Canada, Jesse Marsch, ha parlato così di lui in conferenza stampa: "Johnny è soprannominato Iceman per un motivo, sapete? Persino io ho guardato lo staff dicendo: 'Facciamo tirare il secondo rigore a qualcun altro?'. Tutti mi hanno guardato come per dire: 'Sei pazzo?'".