David e Openda disastrosi, Vaciago: "Scudetto o Champions fantasiosi con questo attacco"

La Juventus frena ancora, nonostante tante chance create - e sciupate - nella gara interna contro il Lecce di Di Francesco: alla fine ne esce un amaro pareggio per 1-1. Il direttore di Tuttosport, Guido Vaciago, fra le colonne del quotidiano oggi in edicola ha analizzato la gara dei bianconeri.

"È vero, se la Juve continuasse a giocare come ieri sera, potrebbe vincerne tante" - riflette - ". Ed è anche vero che una partita storta può capitare a qualsiasi attaccante, così come tutti possono sbagliare un rigore", aggiunge. Poi però aggiunge: "Ma sono mesi che le prestazioni di David e Openda non sono proprio dritte. E l'insensato rigore del canadese e il grossolano errore del belga nel finale costano due punti pesanti alla Juventus avendo causato (insieme alla leggerezza difensiva di Cambiaso) un risultato assurdo".

Ancora sui due attaccanti, Vaciago fa notare: "Se c'è un'indubbia componente di sfortuna, questa si mescola a un problema strutturale di questa Juve, che per id due attaccanti spende 20 milioni lordi di ingaggi e ha speso 55 milioni di commissioni e cartellino". Il giornalista preannuncia che sarà decisamente "avventuroso" provare a vincere il campionato, "o anche solo andare in Champions con due attaccanti che in campionato hanno segnato un gol a testa".