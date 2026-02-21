Juve k.o., ora tocca al Galatasaray: gli 11 scelti da Okan per il match col Konyaspor
La Juventus è stata sconfitta in casa dal Como di Fabregas, tra poco tocca all'eurorivale. Il Galatasaray, dopo l'indimenticabile 5-2 rifilato alla squadra di Spalletti nell'andata dei playoff di Champions League, si rituffa sul campionato con l'obiettivo di tenere dietro il Fenerbahce di Domenico Tedesco, distante solo tre lunghezze.
L'avversario di giornata è l'ostico Konyaspor, quartultimo e in piena lotta retrocessione ma intenzionato a rendere difficile la vita dei campioni di Turchia. Okan Buruk conferma il classico 4-3-3: in porta c'è Cakir, difesa con Boey, Singo, Bardakci ed Elmali; Lemina e Gabriel Sara a centrocampo, sulla trequarti Sane, Akgun e Sallai alle spalle di Mauro Icardi.
Napoli, Hojlund è il futuro. Il riscatto di Alisson Santos passa dalla cessione di Lang. Capitolo difesa: Solet resta un'ipotesi. Per il centrocampo piace Joao Gomes del Wolverhampton
