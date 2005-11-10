Tare torna a parlare di Milan: "La ferita Champions è enorme. Mai parlato con Cardinale"

Non ha parlato solo di Nazionale italiana Igli Tare, ex direttore sportivo di Lazio e Milan, nel corso della sua partecipazione al podcast Sky Calcio Unplagged. Immancabile anche un punto su quella che è stata la sua esperienza in rossonero terminata la scorsa estate dopo il mancato raggiungimento della Champions League.

"La ferita di non essere andati in Champions è ancora enorme -ha raccontato il dirigente ed ex attaccante albanese a Sky Calcio Unplugged- Dal primo giorno al Milan mi sono messo in discussione anche per la tipologia di contratto. Venire per arrivare in Champions come obiettivo, voleva dire non aver capito dov’ero arrivato. Il dispiacere è di non aver capito, da parte di chi guida la società, cosa serve per dare il tempo alle persone, cosa che invece adesso stanno facendo. Servono diverse sessioni di mercato per arrivare al risultato di una squadra competitiva per vincere. Abbiamo fatto un lavoro importante l’estate scorsa: abbiamo venduto per tanto e portato dieci giocatori nuovi, poi serve tempo, prima di tutto per creare un gruppo che ha fame di vincere. Fino a inizio aprile eravamo un gruppo, con delle difficoltà, ma eravamo sempre primi o secondi. Poi nelle ultime dieci giornate abbiamo avuto un crollo mentale dovuto anche ad altre dinamiche che non voglio nominare adesso e che hanno inciso. Dinamiche esterne alla squadra ma un po’ di colpa l’abbiamo anche noi: io per primo, insieme ad Allegri, dovevamo essere un po’ più attenti a certe dinamiche ed essere più presenti con la squadra per portare quel risultato finale. Non parlo di isolare ma di fare gruppo tutti insieme, dare serenità lo dimostri nel momento di difficoltà. L’addio dopo soltanto un anno? Io avrei chiesto una tavola rotonda dove sedersi tutti insieme e analizzare le cose, e poi mi potevano anche dire no grazie lo stesso. Ma rispetto la scelta che hanno fatto, l’ho accettato, anche se con grande dispiacere. Le cose potevano andare meglio ma resterò sempre tifoso del Milan, anche dopo un’esperienza del genere".

Tare, poi, parla anche del rapporto con Gerry Cardinale, numero uno del club rossonero: "Mi ricordo quando c'era la trattativa per Jashari, io ero appena atterrato a Roma in aereo e mi ha fatto molto piacere una sua telefonata perché voleva capire cosa stava accadendo su quella trattativa. Gli ho spiegato tutte le dinamiche e mi ha detto disse 'se devi spendere qualche soldo in più fammi sapere che io ci sono'. Poi durante quel percorso io non ho mai avuto la possibilità di poter parlare con lui, anche volutamente perché sopra di me c'erano altre persone che non ho mai voluto scavalcare per avere un rapporto diretto con lui. E la possibilità di un confronto avrebbe aiutato tutti quanti non solo me perché confrontandosi e mettendo sul tavolo tutte le problematiche e le dinamiche potevamo risolvere le cose molto prima. Penso che per lui è un’esperienza nuova, ha avuto esperienze negli altri sport in America, adesso ha fatto una cosa importante, prendendosi delle responsabilità importanti e mettendoci la faccia. Ora è presente, avrei preferito avere quella presenza quando c'ero io, perché sarebbe stato molto utile, ma meglio tardi che mai per il Milan. E per lui questo è un percorso che, nel bene e nel male, prenderà delle responsabilità. Penso che al primo posto per lui c’è il bene del Milan".