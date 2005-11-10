Braglia: "Caprile chiuso in Nazionale, sarebbe giusta la scelta Albania"

A Maracanà, trasmissione della radio di Tuttomercatoweb.com, è intervenuto l'ex portiere Simone Braglia, che ha parlato di Nazionale: "Sembra che stia tornando la luce, il percorso è ancora lungo ma è un buon inizio. Dei giocatori di valore, anche giovani, che dovranno fare molta esperienza, cominciamo ad averli. Tutto lascia ben sperare".

Mancini il miglior spot per Malagò:

"Nessuno mette in dubbio le capacità di Mancini, ma le negatività erano dovute al comportamento precedente di Mancini. L'opinione pubblica si era schierata contro per via del comportamento avuto quando lasciò l'Italia. Come valore tecnico non lo discuto, ma come comportamento sì".

Ronaldinho a Ravenna, come vede questa cosa?

"E' uno show alla fine".

Pochettino allo United. E Conte è ancora libero:

"Io Conte lo scelgo tutta la vita per la Juve. La Juve non può più permettersi di non arrivare in Champions e di non lottare per il titolo. E' l'obiettivo che determina la scelta".

Caprile potrebbe giocare per l'Albania. Che ne pensa di questo portiere?

"E' una scelta che posso approvare, l'Albania non è una Nazionale di terza-quarta fascia. I risultati sono abbastanza buoni, in Italia poi ad oggi siamo messi molto bene. Avendo la strada chiusa da questa parte, potrebbe essere una scelta auspicabile".