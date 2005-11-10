Gabbia: "A gennaio potrei tornare. Questo Milan ha tutto per fare un anno importante"

Matteo Gabbia, difensore del Milan, ha visitato la scuola secondaria "Toscanini" di Milano in una bella giornata organizzata da Fondazione Milan. Di seguito le parole del centrale rossonero, attualmente infortunato.

Le parole di Gabbia

Sulla giornata odierna: "È bellissimo passare delle ore coi bambini, vedendo come riescono a creare un gruppo. Questo fa capire l'importanza del gioco di squadra e dell'amicizia, noi siamo contenti di farne parte e ringraziamo Fondazione Milan".

Sul rientro dall'infortunio: "A gennaio potrei tornare ad allenarmi in gruppo, potrebbe essere quello il periodo. Stiamo cercando di lavorare molto e fare tutto nel miglior modo possibile. Ringrazio i fisioterapisti, non voglio che l'infortunio ricapiti ed è giusto prendermi il tempo corretto per tornare quando starò bene. Finora è stata una stagione sfortunata per me".

Su come sta anche a livello di morale: "Stiamo cercando di fare squadra anche in questa settimana per superare tutti i vari infortuni. Personalmente, la sto vivendo con calma: è un momento difficile, che mi dà però la possibilità di stare vicino alla squadra".

Sugli alti e bassi del Milan: "Dobbiamo cercare di capire l'importanza di ogni gara. L'altro giorno mister Amorim ha detto una cosa importante sul non vincere. Dobbiamo approcciare nel miglior modo possibile ogni partita. Vedo però un gruppo sano, e con tanta voglia di lavorare. Sono sicuro che abbiamo tutto il tempo per migliorare e fare un anno importante".