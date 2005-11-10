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Atalanta, le cifre di acquisti e cessioni nel 2025-26: 115,7 milioni spesi, 95,8 incassati

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Andrea Losapio
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Andrea Losapio
Oggi alle 18:25Serie A
13.11.2026 18:25Serie A
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Krstovic è stato pagato 25,9 milioni, Raspadori 22,5 e Sulemana 17,3. Il totale delle vendite è fissato a 130,9 per quattro calciatori
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Tra le pieghe del bilancio dell'Atalanta si scoprono tutte le cifre di acquisti e cessioni. Da una parte ci sono i Retegui, i Lookman, i Ruggeri e i Brescianini, ceduti nel corso dell'esercizio. Poi ci sono gli acquisti come Krstovic, Raspadori, Zalewski, Sulemana e Ahanor.

Gli acquisti

L'attuale titolare dell'attacco di Maurizio Sarri, Nikola Krstovic, è stato pagato 25,9 milioni di euro al Lecce, una cifra che probabilmente ora potrebbe essere più alta qualora dovesse arrivare una proposta. Giacomo Raspadori, preso a gennaio, è stato pagato 22,8 milioni mentre Zalewski 18 milioni, con una buona plusvalenza per l'Inter. Kamaldeen Sulemana, preso sotto suggerimento di Ivan Juric, è costato 17,3 milioni. Ahanor, plusvalenza secca di quest'estate vista la cessione al Chelsea e il prestito al Crystal Palace, "solo" 15,8 milioni. Il totale è comunque 115,7 milioni, non una cifra banale per una singola finestra di calciomercato.

Le vendite

Il totale è di 130,9 milioni di euro per quattro calciatori, ma ci sono anche gli ammortamenti: Retegui a 21,7, Lookman a 5,6, Brescianini a 7,7, Ruggeri a 0,1. Di fatto bisogna togliere questo ammontare per arrivare più o meno a 95,8 milioni che sono quelli incassati e validi per le plusvalenze, anche se poi la cifra decresce fino a 90.

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